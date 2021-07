R. Kelly ook beschuldigd van misbruik minderjarige jongen

De Amerikaanse zanger R. Kelly wordt nu ook beschuldigd van misbruik van een minderjarige jongen. Volgens de aanklager had de artiest seks met een 17-jarige jongen, die hij in 2006 had ontmoet.

De 54-jarige R. Kelly, die eigenlijk Robert Kelly heet, wordt al langer beschuldigd van misbruik van meerdere vrouwen en meisjes. In augustus begint het proces tegen hem, onder meer voor seksuele uitbuiting en het produceren van kinderporno.

'Breder patroon'

De federaal aanklager heeft nu meer dan tien nieuwe beschuldigingen aan het dossier toegevoegd, waaronder die van de 17-jarige jongen. De officiële aanklacht tegen Kelly wordt niet uitgebreid. Maar de aanklager wil ze wel bespreken in het proces, zodat de jury kan zien dat het "niet om losstaande gebeurtenissen gaat en deel uitmaakt van een breder patroon".

Volgens de aanklager kwam Kelly de 17-jarige jongen in december 2006 tegen bij een McDonald's. De jongen had ambities als muzikant en de zanger zou hem daarop hebben uitgenodigd in zijn studio. Daar vroeg Kelly aan de jongen wat die ervoor over had om het te maken in de muziekindustrie, schrijft de aanklager, waarna de twee op zijn initiatief seks hadden.

Filmen van seks

Via de 17-jarige kwam Kelly ook in contact met een andere jongen van toen 16 of 17 jaar. Met hem begon de zanger enkele jaren later een seksuele relatie, zo schrijft de aanklager. Ook zou de artiest de twee jongens hebben gefilmd terwijl die seks hadden met anderen, onder wie enkele vriendinnen van de artiest.

R. Kelly, die in de jaren 90 hits scoorde met onder meer I Believe I can Fly, zit al twee jaar vast vanwege de beschuldigingen van seksueel misbruik. Zelf zegt hij dat niets verkeerds heeft gedaan.