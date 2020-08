Oproep koepel middelbare scholen: geef duidelijkheid over ventilatie

De VO-Raad wil dat het Outbreak Management Team (OMT) zo snel mogelijk met een advies komt over ventilatie in scholen. Vanochtend uitten deskundigen in het AD hun zorgen over ventilatiesystemen: vele zijn verouderd en de luchtkwaliteit is niet in orde.

De koepelorganisatie merkt dat de discussie hierover leidt tot onduidelijkheid en zorgen bij de scholen, leerlingen en ouders. "De besmettingen onder jongeren nemen toe. Je wil niet dat er een risico bestaat dat het virus via slechte ventilatie terechtkomt bij ouders, opa's en oma's. Het is logisch dat er dan ook naar het binnenklimaat in scholen wordt gekeken, voor zowel de leerlingen als docenten."

Ook onderwijsbond CNV sluit zich aan bij de oproep. "Slechte ventilatie in scholen is al jaren een probleem in het onderwijs. Dit moet opgelost worden."

'Hopelijk vanavond al toezegging'

De eerste middelbare scholen gaan 17 augustus weer open. Vanaf die datum zullen leerlingen weer met z'n allen tegelijkertijd naar school gaan. De VO-Raad wil dat uiterlijk dan duidelijk is wanneer het OMT met het advies komt. "Hopelijk zegt premier Rutte vanavond al toe dat dat advies er komt", hoopt voorzitter Paul Rosenmöller.

Het RIVM concludeerde begin juni op basis van onderzoek dat kinderen geen belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Volgens het RIVM blijkt dat het virus vooral wordt verspreid tussen volwassenen van ongeveer dezelfde leeftijd.

Kinderen worden wel besmet, maar minder vaak dan volwassenen. En binnen gezinnen hebben vooral ouders hun kinderen besmet en niet andersom.