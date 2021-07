Vijfde coronageval binnen TeamNL: coach Verdonkschot al derde binnen roeiploeg

Josy Verdonkschot is het vijfde lid van TeamNL dat positief is getest op het coronavirus. De roeicoach had een andere vlucht genomen dan de vier eerdere coronagevallen, onderzocht wordt nog met wie hij de laatste dagen in contact is geweest.

Josy Verdonkschot - ANP

Eerder al werd bij skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn en een ander staflid van de roeiploeg het coronavirus vastgesteld. "Het wegvallen van de coach heeft op dit moment geen invloed meer. Mijn vertrouwen in mijn staf en mijn sporters is eindeloos. Zij zullen dit karwei afmaken", laat Verdonkschot weten. "Ons programma zit goed in elkaar, we weten van elkaar wat we kunnen en moeten doen." Verdonkschot kreeg zaterdagavond de uitslag van zijn ochtendtest. Volgens protocol is hij in quarantaine gegaan. Gevolgen roeiploeg "Hij parkeert zijn eigen emotie, had een plan en weet dat zijn sporters in goede handen zijn", aldus chef de mission Pieter van den Hoogenband. "Natuurlijk incasseren we een teleurstelling, maar ik zie de afgelopen dagen alleen maar sporters en staf die vastberaden doorgaan met hun grote doel." Leden van de roeiploeg die in contact zijn geweest met Verdonkschot, kunnen hun toernooi onder speciale condities vervolgen zolang ze zelf negatieve testuitslagen kunnen blijven overleggen.