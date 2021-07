Van Gerwen onderuit tegen ontketende Wright, die finale World Matchplay bereikt

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de finale van het World Matchplay-toernooi in Blackpool te bereiken. Hij ging in de halve finale ten onder (17-10) tegen een ontketende Peter Wright, die om de titel gaat spelen tegen Dimitri Van den Bergh.

Wright haalt het hele toernooi al een hoog niveau en ook tegen Van Gerwen was hij vanaf de eerste pijl in vorm. Zijn gemiddelde lag in de eerste vijf sets al boven de 113 en hij liep vlot uit naar 4-1.

Van Gerwen kreeg een kans om terug te breken, maar hij miste drie pijlen op dubbel 16 en zag Wright alsnog de leg pakken: 6-4.

Ook de volgende vier legs gingen naar de Schot, die alleen maar beter en beter ging gooien. Op weg naar 10-4 gooide hij drie legs uit in slechts 32 pijlen (10, 11, 11) en zijn gemiddelde lag op dat moment boven de 115. Van Gerwen bleef steken rond 103.