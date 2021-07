Depay twee dagen na presentatie trefzeker voor FC Barcelona

Depay werd donderdag al gepresenteerd bij FC Barcelona . De Oranje-international kwam deze zomer over van Olympique Lyonnais en tekende een contract voor twee jaar bij de Catalanen.

Twee dagen na zijn presentatie mocht Depay vlak voor rust invallen en zijn eerste minuten maken voor zijn nieuwe club. Het stond toen al 2-1 voor FC Barcelona, waar SergiΓ±o Dest in de basis begon en EK-ganger Frenkie de Jong ook weer minuten maakte.

Depay zorgde zelf voor het slotakkoord door vijf minuten voor tijd een penalty op te eisen. Hij schoot de bal vervolgens onberispelijk binnen.

"Het is verbazingwekkend om in dit shirt te mogen spelen", reageerde Depay na de wedstrijd. "Het waren mijn eerste minuten met de jongens, ze hebben me enorm geholpen bij mijn eerste optreden. Ik heb ervan genoten."