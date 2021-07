Einde oefening voor Zonderland: requiem voor een hoogvlieger

Met een score van 13,833 op het toestel waarmee hij is vergroeid valt in de Japanse ochtend het doek voor Epke Zonderland. De 35-jarige Fries, die tijdens Londen 2012 de sportwereld aan zijn voeten krijgt met een nimmer geëvenaarde oefening op de rekstok, legt het negen jaar later af tegen de opponent waarvan hij de laatste tijd maar niet slaagt te winnen: zijn eigen lichaam.

Zonderland denkt aanvankelijk niet na over de gevaren. De Lemster is een man waar een harde kop op zit, zoals dat in Friesland heet. Als geen ander verstaat hij de kunst van het focussen. Het verklaart de bijnaam die hij in zijn jonge jaren draagt: Ep Oogklep.

Wie met een snelheid van drie meter per seconde zwaait aan een rekstok met een doorsnee van negen centimeter ontkomt niet aan blessures. Het is pure roofbouw op het lichaam, hoe getraind de torso ook is. Rekstok is het turntoestel met het grootste afbreukrisico.

Verwonderlijk is het niet dat zijn lichaam hem in Tokio voor de zoveelste maal in de steek laat. Het bedrijven van topsport is ongezond.

Opnieuw blijkt zijn huwelijk met de Spelen er eentje te zijn van diepe dalen, al is die ene hoge berg verankerd in het collectieve geheugen. De zevende plaatsen van Peking 2008 en Rio 2016 plus de vroege aftocht uit Tokio zijn evenwel te verwaarlozen voetnoten op een curriculum vitae waarop Londen 2012 prominent prijkt.

Risico's nemen zit bovendien in het dna van de Friese turner. Aan de huiselijke borreltafel, en later ook in de media, is het verhaal over opa Zonderland een geheid succesnummer. Als een ware acrobaat loopt die in zijn jonge jaren thuis op de boerderij op zijn handen over de smalle nok van de ene naar de andere kant van het dak.

In Zonderlands ouderlijk huis, bij vader Huite en moeder Sophie, gaat het er iets minder spectaculair aan toe. In de tuin staan turntoestellen waar de jonge Epke, samen met zus Geeske en broers Johan en Herre, hun talent als gymnast in alle onbevangenheid kunnen ontwikkelen.

In de turnzaal wordt hij aan de hand genomen door trainer Gerard Speerstra. Als Zonderland twaalf jaar oud is, traint hij al 21 uur in de week.