Opnieuw zware regenval in België, auto's drijven door straten Dinant

België heeft opnieuw te kampen met zware regenval, onweer en bliksem. Vooral in de provincie Namen lopen straten onder. In Dinant viel in korte tijd zo veel regen dat auto's door de straten drijven.

In België werd al uitgegaan van zware regenval vandaag. Het KMI heeft code oranje afgegeven vanwege de zware onweersbuien. "De felle onweersbuien hebben ons land wat later bereikt dan verwacht, maar vooral in de regio tussen Namen en Dinant, en tussen Mechelen en Dendermonde is er al heel wat regen gevallen, met veel bliksemflitsen, felle rukwinden en hagel", zegt een Belgische weerman tegen de VRT. "Op sommige plaatsen is er al 20 tot 30 liter water per vierkante meter gevallen. Lokaal kan dat nog meer worden. Ik ben er dus zo goed als zeker van dat er de volgende uren wateroverlast zal zijn op sommige plaatsen." De onweersbuien trekken nu in noordelijke richting. "Ze zijn nu op weg naar de provincies Luik en Limburg. Pas vannacht rond 01.00 uur of 02.00 uur zal het ergste voorbij zijn", aldus de weerman.

In Luik heeft de gouverneur een spoedoverleg belegd om maatregelen tegen eventuele nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. Ook liggen plannen voor evacuatie van bewoners klaar. De VRT meldt dat boven plaatsen die eerder zwaar werden getroffen, zoal Pepinster, vanmiddag een drone met luidspreker werd ingezet om bewoners op te roepen de eerste verdieping van hun woning op te zoeken of te vertrekken. Ook zware regenval in Nederland Ook in Nederland is op verschillende plekken opnieuw sprake van wateroverlast, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Onder meer in Oud-Vossemeer, in Zeeland, zijn enkele straten ondergelopen. "De oorzaak is veel regen door zware onweersbuien", aldus Hiemstra.

Ondergelopen straten in Oud-Vossemeer - Ronald Kolk