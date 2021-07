Pride-optocht Boedapest verloopt rustig: 'Orbán kan met opgeheven hoofd naar Brussel'

Deelnemers protesteerden met spandoeken en borden tegen de omstreden wet. "Het motto van deze Pride was ' Herover je toekomst ', waarmee ook gedoeld wordt op het politieke klimaat in Hongarije ten opzichte van lhbti'ers", zegt Godfroid.

De Pride stond dit jaar in het teken van protest tegen de inperking van de vrijheden voor lhbti'ers in Hongarije. Het land heeft een anti-lhbti-wet ingevoerd die films en andere media die homoseksualiteit en verandering van sekse "promoten" onder minderjarigen verbiedt.

De Pride-mars in Boedapest is door duizenden mensen bezocht. De optocht verliep in een vriendelijke en rustige sfeer, zag Balkan-correspondent David Jan Godfroid.

Door de anti-lhbti-wet ligt Hongarije internationaal onder vuur. Op een EU-top in juni voerden de regeringsleiders de druk op om hem alsnog van tafel te krijgen, maar zonder resultaat. Premier Orbán kondigde onlangs een referendum aan over de wet, om tegengas te geven aan de Europese druk.

Tot ongeregeldheden is het vooralsnog niet gekomen. Tegendemonstranten die langs de route van de mars stonden, moesten achter een hek blijven staan. Deelnemers aan de mars kregen bescherming van de politie.

Godfroid volgde zelf een groepje van ongeveer twintig mensen, dat op weg was naar het plein waar deelnemers aan de mars zich verzamelden. "Daar kregen ze bescherming van de politie aangeboden in de vorm van twee politieauto's."

Volgens hem is het ook voor Hongarije van belang dat de mars rustig verliep. "De burgemeester van Boedapest is van de oppositie en draagt Pride een warm hart toe, Maar ook premier Orbán heeft er niets aan als er deelnemers in elkaar worden geslagen. Sterker nog: hij kan met opgeheven hoofd naar Brussel, door erop te wijzen hoe vriendelijk en rustig het allemaal verlopen is."

Het programma rond de Pride-mars eindigt vanavond om 20.00 uur.