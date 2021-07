De olympische nacht: voor deze Nederlanders zet je de wekker

De Nederlandse estafettezwemsters gaan komende nacht proberen goud te veroveren op de 4x100 meter vrije slag. Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo, Marrit Steenbergen en Femke Heemskerk plaatsten zich als tweede voor de finale, die om 04.45 uur op het programma staat.

En slaagt wielrenster Anna van der Breggen in haar missie om na Rio 2016 een tweede gouden medaille te winnen? Of vervult Annemiek van Vleuten haar ultieme droom? Sentimenten en kanshebbers te over in de olympische wegrace voor vrouwen. Om 06.00 uur klinkt het startschot voor de wielrensters en rond 10.00 uur wordt de finish verwacht.

De handbalvrouwen hebben op dat moment hun eerste wedstrijd van het olympische toernooi er al op zitten. Zij spelen namelijk om 02.00 uur tegen gastland Japan.

Verder zien we komende nacht schermer Bas Verwijlen, die om 02.30 uur aan zijn vierde Spelen begint.