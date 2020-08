Van der Wiel maakt comeback, traint mee met RKC Waalwijk

Gregory van der Wiel staat voor een comeback als profvoetballer. De rechtervleugelverdediger traint mee met RKC Waalwijk en hoopt daar een contract te verdienen. "De motivatie om het maximale eruit te halen is groot, ik heb er zin in."

Van der Wiel maakte in 2007 zijn debuut in het eerste van Ajax, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. In 2012 vertrok hij naar Parijs waar hij vier seizoenen speelde. Vervolgens kwam hij uit voor Fenerbahçe, Cagliari en Toronto FC. In totaal kwam hij tot 46 interlands. van der Wiel was basisspeler in de verloren WK-finale van 2010.