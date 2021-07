Bayern München en Ajax in evenwicht bij officieus debuut Berghuis

Ajax heeft zaterdag het oefenduel op bezoek bij Bayern München met 2-2 gelijkgespeeld. Aanwinst Steven Berghuis kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen en maakte zijn officieuze debuut voor Ajax.

Erik ten Hag is met zijn selectie al bijna drie weken in voorbereiding. Aangezien hij nog veel spelers miste door het EK en de Copa América kregen veel jeugdspelers de kans om zich te bewijzen in de voorgaande oefenduels.