Na 550 jaar een museum voor Thomas a Kempis in Zwolle

Aan de vooravond van zijn 550ste sterfdag is bekendgemaakt dat de middeleeuwse schrijver, mysticus en priester Thomas a Kempis een eigen museum krijgt. Het museum komt in een voormalig schoolgebouw tussen twee begraafplaatsen, in een buitenwijk van Zwolle. Dat is precies op de plek waar Thomas a Kempis in de vijftiende eeuw meer dan veertig jaar als monnik woonde en werkte in een klooster op de Sint-Agnietenberg.

Initiatiefnemer van het museum is Bert Pierik. Hij is beheerder van Bergklooster, een van de twee genoemde begraafplaatsen. In de loop der jaren heeft hij een hele verzameling spullen aangelegd. Pierik is nu druk bezig om het oude schoolgebouw tot museum te verbouwen, meldt RTV Oost.

Thomas a Kempis (circa 1380-25 juli 1471) wordt vaak gezien als de bekendste Zwollenaar aller tijden. Hij beschreef onder andere de geschiedenis van het klooster waar hij woonde, maar kreeg vooral bekendheid met De navolging van Christus (De imitatione Christi). Het boek is in tal van talen vertaald en na de bijbel het meest verspreide boek van de late middeleeuwen. Tot op de dag van vandaag wordt het boek, waarin Thomas a Kempis tips geeft over hoe goed te handelden als christen, veel gelezen.

Op zijn nachtkastje

Pierik heeft verschillende uitgaven van het boek verzameld. Het mooiste exemplaar, zegt hij, is een met goud ingelegd, uniek exemplaar dat eens toebehoorde aan Franz Josef I, de Oostenrijkse keizer. "Maar ik denk niet dat het op zijn nachtkastje lag", aldus de verzamelaar.

In het museum zullen ook resten te zien zijn van het verdwenen klooster op de Sint-Agnietenberg. Een deel is op Pieriks begraafplaats opgegraven, een ander deel komt van verder weg. Zo is veel bouwmateriaal van het klooster in de loop van de eeuwen hergebruikt om de stad Zwolle te versterken. "Zo'n drie miljoen kloostermoppen (grote bakstenen) zijn via de Vecht afgevoerd naar Zwolle", zegt Pierik. "Wat wij nu vinden zijn de kruimels."

Wel laat hij een grafzerk zien die overduidelijk is gemaakt van een oude kloostermop: