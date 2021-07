Ook Jakobsen sprint in Wallonië naar tweede zege in een week, eindzege voor Simmons

Fabio Jakobsen heeft in de laatste etappe van de Ronde van Wallonië zijn tweede ritzege in een week geboekt.

De sprinter van Deceuninck Quick-Step, die woensdag zijn eerste sprintzege sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Polen boekte, is daarmee op gelijke hoogte gekomen met Dylan Groenewegen. Ook Groenewegen, die negen maanden geschorst werd voor zijn aandeel in de akelige valpartij van Jakobsen, sprintte twee keer naar de winst in Wallonië.

Simmons pakt eindzege

De eindzege in de vijfdaagse rittenkoers ging naar Quinn Simmons. De Amerikaan van Trek, die de leiderstrui greep na zijn zege in de derde etappe, pareerde in de slotetappe zelf de meeste aanvallen op zijn koppositie.

Een van die aanvallers was de Belg Tim Wellens. De winnaar van 2018 probeerde Simmons van zich af te schudden op de Rossignol, op zo'n 15 kilometer van de streep. Maar Simmons gaf geen krimp, ook niet op het daaropvolgende kasseienklimmetje.

Tweevoudig ritwinnaar Groenewegen haakte daar af, Jakobsen niet. Hij kwam op twee etappezeges door in de sprint de Italiaan Matteo Fabbro en de Belg Milan Menten af te troeven.