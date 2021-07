Jørgensen neemt na vijf jaar afscheid van Feyenoord en tekent bij Kasimpasa

Jørgensen kwam in de zomer van 2016 voor drie miljoen euro over van Kopenhagen en was in zijn debuutjaar voor Feyenoord gelijk heel belangrijk. Mede dankzij zijn 21 doelpunten werd Feyenoord na achttien jaar weer kampioen van Nederland.

Na het kampioensjaar ging het ieder jaar minder voor Jørgensen bij Feyenoord. De Rotterdamse club zal daarom nog wel eens terugdenken aan de winter van 2018, toen Feyenoord een bod van zeventien miljoen euro van Newcastle United niet accepteerde.