Zonderland hakt knoop door en beëindigt carrière: 'Het is goed zo'

"Het is goed zo. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden, ik denk het niet", zei hij in gesprek met Dione de Graaff.

De 35-jarige rekstokspecialist hield na zijn mislukte kwalificatie de deur naar de WK in oktober nog op een kier, maar later op de dag wist de olympisch kampioen van 2012 het zeker: hij stopt met topsport.

Het hele gesprek met Epke Zonderland is vanavond te zien in Studio Tokio. Het programma begint om 21.25 uur op NPO1 en is ook te volgen via NOS.nl en de NOS-app.

Zonderland had in aanloop naar de Olympische Spelen al meerdere keren aangegeven dat de kans groot was dat hij in Japan zijn laatste toernooi zou turnen. In de voorbereiding op zijn vierde optreden op het olympische podium kwakkelde hij met zijn gezondheid. "Het lichaam is op", zei de drievoudig wereldkampioen op het hoogrek.

Desondanks turnde Zonderland in de kwalificatie in Tokio een degelijke oefening. De indrukwekkende combinatie van drie vluchtelementen, waarmee hij in Londen olympisch kampioen werd, liet hij achterwege. Hij was wat slordig, maar maakte geen grote fouten.

Kijk hieronder de laatste oefening van Zonderland terug.