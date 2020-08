De uitzending van 6 augustus

De persconferentie met Rutte en De Jonge is terug

Vanavond om 19.00 geven premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge weer een persconferentie over de huidige stand van zaken rond het coronavirus. Het is nog afwachten of dit de eerste is van een hele reeks, zoals van 9 maart tot 3 juni.

Volgens de Rijksoverheid zullen Rutte en De Jonge "duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio's en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen". Nieuwsuur woont de persconferentie bij en doet vanavond verslag.