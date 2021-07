Rekstokoefening Deurloo net genoeg voor finaleplaats in Tokio

Die score was precies genoeg om de finale te halen, die op dinsdag 3 augustus op het programma staat in Tokio. Na twee van de drie subdivisies stond Deurloo zevende en moest hij lang wachten of de turners in de laatste subdivisie een hogere score zouden turnen.

Turner Bart Deurloo heeft zich geplaatst voor de olympische finale aan de rekstok. Bij de Olympische Spelen in Tokio kwam Deurloo in de eerste subdivisie tot een score van 14,400.

Na afloop van zijn oefening, toen hij nog niet wist of het voldoende zou zijn, was Deurloo al tevreden. "Het ging wel lekker", vertelde hij toen. "De hele oefening ging goed, kleine dingetjes konden wel beter, maar voor zo'n kwalificatie ben ik echt tevreden."

De Amerikaanse turner Brody Malone verwees Deurloo nog wel naar de achtste plaats, maar de andere zeventien turners die nog in actie kwamen, slaagden er niet in om een betere score dan Deurloo op het bord te zetten. Daardoor ging Deurloo als achtste en laatste naar de olympische finale in Tokio.

Deurloo gaf aan niet zoveel druk te voelen toen hij aan de beurt was. "Dat had ik eerlijk gezegd wel verwacht, maar ik voel me fit en ik was er klaar voor. Dan moet je ook geluk hebben en meestal blijf ik wel hangen. Deze score zou in principe genoeg moeten zijn."

Voor Epke Zonderland, de olympisch kampioen van 2012, was het in de ochtend al duidelijk dat hij de finale niet zou halen. Hij scoorde 13,833 en dat was niet goed genoeg. De beste score was voor de Japanner Daiki Hashimoto: 15,033.