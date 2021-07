De uitzending van 24 juli

Hoop en vrees bij tegen- en voorstanders van windmolenparken. De aanleiding: een uitspraak van de raad van state eind vorige maand, waarna de uitbreiding van een windmolenpark in Delfzijl werd stopgezet. De rechter deed deze uitspraak omdat nooit is onderzocht wat voor effect de windmolens hebben op het milieu en de mensen.

'Beste muziekalbum ooit' bestaat 50 jaar

'Een mijlpaal' en 'een van de beste muziekalbums ooit': over Blue, de lp van de Canadese zangeres en schrijver Joni Mitchell, wordt doorgaans alleen in superlatieven gesproken en geschreven. Deze zomer een halve eeuw geleden kwam het album uit. Wat is de kracht van de plaat en waarom is het belang ervan sinds 1971 alleen maar groter geworden?