Brouwer en Meeuwsen beginnen beachvolleybaltoernooi met zege op oud-winnaar

Beachvolleyballers Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer zijn goed begonnen aan de Olympische Spelen.

De winnaars van olympisch brons in 2016 waren in hun eerste partij in Tokio met 21-17, 21-18 te sterk voor Nick Lucena en Phil Dalhausser uit de Verenigde Staten.

Het Nederlandse duo stond in de eerste set pas op 13-12 voor het eerst voor, maar gaf de voorsprong niet meer weg. In de tweede set wisten de Amerikanen een 5-1 voorsprong niet te verzilveren.

'Het dunne beest'

De 41-jarige Dalhausser werd in 2008 al olympisch kampioen. 'The thin beast' (oftewel: het dunne beest, zoals zijn bijnaam luidt) speelde toen samen met Todd Rogers, met wie hij in 2007 wereldkampioen werd. Brouwer en Meeuwsen grepen in 2013 de wereldtitel.

Brouwer en Meeuwsen, die in aanloop naar de Spelen wat wisselvallig speelden, zijn in Tokio ingedeeld in poule D. Daarmee heeft het ervaren duo het niet echt getroffen: ze komen in de derde wedstrijd (donderdag) ook nog de Brazilianen Alison Cerutti en Álvaro Morais Filho tegen. Cerutti hield het Oranje-koppel vijf jaar geleden in Rio uit de olympische finale om vervolgens het goud te veroveren.

Dinsdag om 14.00 uur spelen Brouwer en Meeuwsen eerst hun tweede groepsduel, tegen de Argentijnen Julio Azaad en Nicolás Capogrosso.

Voor het toernooi keken Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen vooruit naar hun eerste wedstrijd. Bekijk de video hieronder.