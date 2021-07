Capellenaar (37) doodgeschoten bij uitlaten hond

Een 37-jarige man uit Capelle aan den IJssel is gisteravond laat neergeschoten bij het uitlaten van zijn hond. Hij raakte zwaar gewond en overleed even later in het ziekenhuis.

De politie heeft nog geen idee over het motief voor het geweld. Wel werd niet lang na de schietpartij een uitgebrande rode auto aangetroffen, mogelijk dezelfde rode auto die getuigen zagen wegrijden.

Het incident vond plaats rond 23.20 uur gisteravond op het Valeriusrondeel, een plantsoen in Capelle aan den IJssel. meldt de regionale omroep Rijnmond. De man werd meermalen geraakt. Getuigen belden de politie, die hem ernstig gewond op straat aantrof.

Van de verdachte(n) ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politie wil nu getuigen spreken. Mogelijk dat camerabeelden ook meer duidelijkheid geven over de toedracht.