Zwemmer Arjan Knipping heeft zich op de Spelen in Tokio niet geplaatst voor de finale van de 400 meter wisselslag. De Achterhoeker moest in de series bij de eerste acht eindigen, maar bleef op de zeventiende plaats steken.

Knipping, met 4.13,46 houder van het Nederlands record, tikte aan na 4.15,83 en werd daarmee derde in zijn serie. De snelste tijd in de series werd gezwommen door de Australiër Brendon Smith: 4.09,27.

Knipping was de eerste Nederlandse zwemmer die in Tokio in actie kwam.