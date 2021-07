Estafettezwemsters naar finale 4x100 vrij, Kamminga snel op 100 meter schoolslag

Ranomi Kromowidjojo - AFP

De Nederlandse estafettezwemsters hebben op de Olympische Spelen in Tokio zonder problemen de finale van de 4x100 meter vrije slag bereikt. Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo, Marrit Steenbergen en Femke Heemskerk moesten in de series alleen Australië laten voorgaan. Het Nederlandse kwartet noteerde 3.33,51. Titelverdediger Australië tikte bijna twee seconden eerder aan: 3.31,73. De finale staat zondag om 04.45 uur op het programma. Nederlands record Kamminga Arno Kamminga is in topvorm naar de Olympische Spelen afgereisd. De Nederlandse zwemmer maakte indruk in de series van de 100 meter schoolslag. Kamminga won zijn serie in 57,80 seconden, een Nederlands record. Hij was daarmee net iets sneller dan de oude recordtijd van 57,90, die hij in april noteerde.

Kamminga plaatste zich overtuigend als tweede zwemmer voor de halve finales, die zondag op het programma staan. De Nederlander moest alleen de Britse wereldrecordhouder Adam Peaty voor zich dulden. Peaty noteerde in zijn serie 57,56 seconden. "Ik heb Peaty op scherp gezet", vond Kamminga na zijn recordrace. "Dit is waar ik voor gekomen ben. Ik wilde het Nederlands record direct aanvallen. Ik heb mooie stapjes gemaakt met mijn coach Mark Faber, vooral op mentaal gebied." Caspar Corbeau kon het voorbeeld van Kamminga niet volgen. De 20-jarige zwemmer, ook in bezit van een Amerikaans paspoort, eindigde in zijn serie als zevende in 1.00,13. Dat was goed voor de 25ste tijd.

