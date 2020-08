Sportwereld leeft mee met Jakobsen: 'Nooit zo'n afschuwelijk ongeluk gezien'

Na zijn vreselijke val in de Ronde van Polen stromen op social media de steunbetuigingen binnen voor Fabio Jakobsen.

In binnen- en buitenland wordt intens meegeleefd met de Nederlandse sprinter, die op dit moment in een Pools ziekenhuis in een kunstmatige coma wordt gehouden.

Voormalig topsprinter en huidig directeur van de Tour Down Under, Stuart O'Grady, vernam het nieuws vanmorgen bij het opstaan. Hij zegt bijzonder geschrokken te zijn. "Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en team."

Ook Lance Armstrong reageert geschokt. "Ik loop al een tijd mee in deze wereld, maar ik denk dat ik nog nooit zo'n afschuwelijk ongeluk gezien. FabioSTRONG!"