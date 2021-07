Carrière in enkelspel voorbij voor Bertens na nederlaag in eerste ronde op Spelen

Kiki Bertens heeft de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi niet overleefd. De nummer 21 van de wereld verloor met 4-6, 6-3, 4-6 van Markéta Vondrousová, de nummer 41 van de wereld.

Voor de 29-jarige Bertens was het haar laatste enkelspelpartij. Ze sluit na de Olympische Spelen haar loopbaan af. In Tokio komt ze nog wel uit in het dubbelspel. Met Demi Schuurs speelt ze in de nacht van zaterdag op zondag tegen Kristina Mladenovic en Caroline Garcia uit Frankrijk.

Achtste nederlaag

Bertens speelde tegen Vondrousová haar tiende partij van dit jaar en leed haar achtste nederlaag. Na de verloren eerste set liet ze goed tennis zien. Met twee breaks pakte ze de set.

In de derde set miste ze op 1-1 een breekkans. Een game later leverde Bertens haar opslag in en die schade kon ze niet meer herstellen.