Zilver voor boogschutters Wijler en Schloesser-Bayardo

Steve Wijler en Gabriela Schloesser-Bayardo hebben de Nederlandse olympische ploeg in Tokio aan de eerste medaille geholpen. De twee handboogschutters veroverden in de Japanse hoofdstad zilver. Het tweetal verloor in de finale van het favoriete Zuid-Korea: 3-5. Het toernooi voor gemengde teams maakt voor het eerst deel uit van het olympisch programma.

Wijler en de in Mexico geboren Schloesser-Bayardo begonnen goed aan de finale. Beiden startten met een tien (maximale score) en haalden de eerste set binnen met 37-35. Zuid-Korea, met het 17-jarige talent Je Deok Kim als kopman, sloeg in de tweede set terug: 37-36. De Aziaten trokken de goede lijn door in de derde set, mede geholpen door een 6 van Wijler. Nederland moest beginnen in de vierde set en was op schot. De 39 punten waren niet voldoende voor de setwinst.

Wijler en Schloesser-Bayardo zijn de opvolgers van Wietse van Alten, die 21 jaar geleden in Sydney met brons de laatste Nederlandse medaille in het handboogschieten binnenhaalde.

