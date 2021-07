Boogschutters geven Oranje met zilver vliegende start op Olympische Spelen

Wijler na zilver: 'Sinds Gabriela erbij is, wist ik dat dit mogelijk was' - NOS

Wijler en Schloesser-Bayardo zijn de opvolgers van Wietse van Alten, die 21 jaar geleden in Sydney met brons de laatste Nederlandse medaille in het handboogschieten binnenhaalde.

Wijler en de in Mexico geboren Schloesser-Bayardo begonnen goed aan de finale. Beiden startten met een tien (maximale score) en haalden de eerste set binnen met 37-35. Zuid-Korea, met het 17-jarige talent Je Deok Kim als kopman, sloeg in de tweede set terug: 37-36. De Aziaten trokken de goede lijn door in de derde set, mede geholpen door een 6 van Wijler. Nederland moest beginnen in de vierde set en was op schot. De 39 punten waren echter niet voldoende voor de setwinst.

Steve Wijler en Gabriela Schloesser-Bayardo hebben de Nederlandse olympische ploeg in Tokio aan de eerste medaille geholpen. De twee handboogschutters veroverden in de Japanse hoofdstad zilver. Het tweetal verloor in de finale van het favoriete Zuid-Korea: 3-5. Het toernooi voor gemengde teams maakt voor het eerst deel uit van het olympisch programma.

Schloesser-Bayardo (27), sinds vorig jaar in bezit van een Nederlands paspoort, doet in Tokio voor de tweede keer mee aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden kwam ze in Rio de Janeiro nog voor Mexico uit. Daarna kreeg ze een relatie met Limburger Mike Schloesser, een wereldtopper in de niet-olympische compounddiscipline. Het tweetal trouwde vorig jaar.

In Tokio werd de geboren Mexicaanse voor het gemengde toernooi gekoppeld aan Wijler, de beste Nederlandse recurveschutter (zesde) in de plaatsingsronde op vrijdag. De 24-jarige Limburger was in de achtste finales tegen Italië goed op dreef. In de spannende kwartfinale tegen Frankrijk, pas beslist in een shoot-off, was het Schloesser-Bayardo die het team op sleeptouw nam.

Spannend

In de halve finale maakten de twee Nederlanders het nog spannend tegen Turkije door de derde set onnodig uit handen te geven. Het herstel volgde direct. Met een tien en negen werd de finale veiliggesteld. Daarin bleek na een sterk begin het favoriete Zuid-Korea een klasse apart.

"'Ik vind verrassing een vervelend woord", zei Wijler na de medaille-uitreiking. "Dat zou betekenen dat we misschien niet goed genoeg zouden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we nog meer medailles voor Nederland kunnen binnenbrengen", meende de Limburger, die verrassend genoeg Sjef van den Berg uit het mix-toernooi hield. Van den Berg vormde vaker een koppel met Schloesser-Bayardo. "Natuurlijk had Sjef graag geschoten in het gemengde toernooi, maar hij heeft het van zich afgezet. Hij heeft ons goed gesteund."

Trots

Schloesser-Bayardo, die na afloop ook de Spaanstalige media uitgebreid te woord moest staan, was vooral trots. "Ik ben er trots op dat ik voor Nederland mag uitkomen. Het is een lange weg geweest. Ik ben supertrots dat we een medaille naar Nederland brengen", zei de partner van de in Limburg meekijkende Mike Schloesser.