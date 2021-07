Duitsland is om: overstromingen leiden tot eigen 'NL-Alert'

Duitsland gaat werken aan een eigen versie van NL-Alert. Uit privacyoverwegingen wilde het land lang niet gebruikmaken van zo'n waarschuwingssysteem, maar na de dodelijke overstromingen van afgelopen maand is het land om.

"Waarschuwingen aan de bevolking moeten via alle kanalen worden doorgegeven", zei binnenlandminister Seehofer bij de ARD. "Zo'n bericht kan een aanvulling zijn op sirenes, apps en de radio. We hebben het echt nodig." In tv-reportages was al duidelijk geworden dat het systeem in Nederland had geholpen de bevolking te informeren terwijl in Duitsland zeker 180 mensen omkwamen.

In Duitsland klaagden veel gedupeerden dat ze helemaal niet of maar kort voor de watersnood waren gewaarschuwd. Vaak gebeurde dat met luidsprekerwagens of klokgelui, maar op sommige plekken moesten vrijwilligers ook van deur tot deur mensen persoonlijk waarschuwen.

Huiverig vanwege verleden

Bij 'cell broadcast' wordt een waarschuwingsbericht doorgegeven aan alle mobieltjes binnen het bereik van een bepaalde zendmast. Dat maakt het mogelijk om snel, effectief en wijdverbreid informatie over gevaarlijke situaties door te geven.

In Nederland werd het uit de VS overgewaaide systeem in 2012 ingevoerd, maar in Duitsland bleef men sceptisch. Vanwege ervaringen met de repressie onder de nazi's en in communistisch Oost-Duitsland was men huiverig over dit soort massacommunicatiemiddelen.

De overheid benadrukt daarom nu dat er geen gegevens worden verzameld van gebruikers en de autoriteiten niet zullen weten naar welke nummers een waarschuwingsbericht wordt verstuurd.

Het is nog niet duidelijk hoe snel het systeem kan worden ingevoerd. Experts denken dat het één tot anderhalf jaar kan gaan duren. Zo zal de Bondsdag eerst nog de wetgeving moeten aanpassen en moet de techniek worden uitgerold. Aanpassingen van mobieltjes zijn niet nodig, daar zit de techniek standaard op.