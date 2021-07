Wekdienst 24/7: Medaillekansen in Tokio • Ledenvergadering Bij1 over Quinsy Gario

We beginnen met het weer. De dag begint op veel plaatsen nog met zon. Daarna neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vanmiddag krijgt het oosten en zuiden te maken met enkele buien en kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot 27 graden in het noordoosten.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er zijn voor het eerst medaillekansen voor Nederlanders op de Olympische Spelen in Tokio. Zo strijden handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler in het mixed team-toernooi om een podiumplaats. En de wegwedstrijd voor de wielrenners is bezig, met Dylan van Baarle, Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Bauke Mollema en Yoeri Havik aan de start. De finish is rond 10.30 uur.

Vandaag staan ook de eerste softbalwedstrijden op het programma, het is een van de vijf nieuwe sporten deze Spelen. In de podcast Lang Verhaal Kort legt NOS op 3 uit hoe een sport olympisch wordt.

De politieke partij Bij1 houdt een algemene ledenvergadering, die overschaduwd zal worden door een interne crisis. Nummer 2 op de lijst, Quinsy Gario, is geschorst. Onduidelijk is waarom hij uit de partij gezet dreigt te worden, maar er zou sprake zijn van "slachtoffers". Prominente leden eisen een nadere toelichting.

In Boedapest vindt de jaarlijkse Pride-optocht plaats. Gezien de recente omstreden anti-lhbti-wet in Hongarije wordt gevreesd voor extra spanningen rondom de optocht. Bij eerdere edities waren er ook al botsingen met tegendemonstranten.

Wat heb je gemist?

Heeft Epke Zonderland zijn laatste oefening geturnd? De rekstokspecialist zette in de kwalificaties een score van 13,833 neer, niet goed genoeg voor een plek in de olympische finale, verwacht hij zelf.

"Een 14-plus moet je zeker hebben voor de finale, dus dat is wel pijnlijk", aldus Zonderland. "Maar wat verwacht je als je niet hebt kunnen trainen? In de training heb ik niks kunnen doen wat in de buurt komt van een oefening, het is eigenlijk niet normaal dat ik een oefening met deze moeilijkheid deed."

Zonderland, die er zelf van uitgaat dat de Olympische Spelen zijn laatste toernooi zijn, kwakkelde in de aanloop naar Tokio met zijn gezondheid. Dat ging ten koste van zijn kracht en energie. Hij maakte geen grote fouten, maar zijn oefening was iets te slordig voor een hoge score.

"Ik verlies gewoon in de tweede helft veel vanwege de energie":