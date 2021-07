Tennissers Koolhof en Rojer naar tweede ronde olympisch dubbeltoernooi

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer hebben zich op de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de tweede ronde van het herendubbel. Het tennisduo was met 6-3, 7-6 (5) te sterk voor de Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen.

Koolhof en Rojer, als achtste geplaatst, hadden in de eerste set maar liefst elf breakkansen. Ze benutten er twee; in de vijfde en negende game. De eigen service behielden ze vrij gemakkelijk.

In de tweede set werd niet gebroken, totdat het in de tiebreak minibreaks regende. Koolhof en Rojer trokken aan het langste eind. Ze benutten hun eerste matchpoint en schaarden zich zodoende onder de laatste zestien duo's.

Later vandaag komt ook Kiki Bertens nog in actie in het enkelspel.