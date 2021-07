Hockeyers verliezen van België, in duel waarin paar keer flink geblunderd wordt

De Nederlandse hockeyers zijn het olympisch toernooi begonnen met een nederlaag tegen België. Na een hoogstandje van Jeroen Hertzberger ging het vanaf het eind van het derde kwart helemaal mis met de Europees kampioen: 1-3.

Er zijn overigens nog genoeg mogelijkheden om de schade te herstellen. De beste vier uit de groep van zes gaan immers een ronde verder.

Op het afgelopen EK hield Oranje de Belgen uit de finale en ook nu had de ploeg van Max Caldas lange tijd zicht op een goed resultaat. En de goal van Hertzberger was prachtig. De aanvaller nam knap aan en speelde zich op de achterlijn vrij, voordat hij de bal vanuit een moeilijke hoek in het dak duwde.

Mentale tik voor de Belgen

Dat was wel een mentale tik voor de Belgen, die pech hadden dat een zuivere goal door de videoscheidsrechter werd afgekeurd.

Nicolas De Kerpel bleek na bestudering van de videobeelden geen overtreding te hebben gemaakt. Keeper Pirmin Blaak werkte de bal daarna ongelukkig in zijn eigen doel, maar kwam met de schrik vrij doordat de scheidsrechter al dan niet had afgefloten, iets wat op de beelden niet met zekerheid kon worden vastgesteld.