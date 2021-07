Beachvolleybalsters Stam en Schoon onderuit bij olympisch debuut

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben hun debuutwedstrijd op de Olympische Spelen verloren. In het Shiokazepark wonnen de wereldkampioen Melissa Humana-Paredes en Sarah Pavan met 21-16, 21-14.

De 19-jarige Schoon treedt met deelname aan de Spelen in de voetsporen van haar moeder Debora Schoon-Kadijk, die in 1996 en 2000 aan het beachvolleybaltoernooi deelnam. Pas sinds maart van dit jaar vormt ze een duo met de 22-jarige Stam.

De gelouterde Canadezen (1) hadden ook de vorige drie ontmoetingen gewonnen, maar alle in drie sets. In dit eerste groepsduel bleef Schoon/Stam (22) in beide sets tot halverwege de set in het spoor. Daarna liep de titelfavoriet weg.