Badmintonners Piek en Tabeling na sterke start onderuit op Spelen

Het badmintonduo Selena Piek en Robin Tabeling heeft op de Olympische Spelen in Tokio zijn eerste groepswedstrijd verloren. De mondiale nummer 18 ging met 21-16, 15-21, 11-21 ten onder tegen de nummer zes van de wereld, het Zuid-Koreaanse duo Seo Seung-jae/Chae Yu-jung.

Piek en Tabeling bogen vorig jaar op de All England in de kwartfinales ook al voor de Zuid-Koreanen (16-21, 19-21). Ditmaal had het koppel een prima start, maar hoe verder de partij vorderde, hoe beter de Zuid-Koreaanse linkshandigen werden. Met name de smashes van Seo waren dodelijk.

Resterend programma

Zondag wacht een duel tegen de Chinese wereldkampioenen Zheng Si Wei en Huang Ya Qiong. Daarna volgt nog een duel met het Egyptische duo Adham Hatem Elgamal/Doha Hany. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de kwartfinales.

Piek komt later vandaag ook nog in actie in het damesdubbel samen met Cheryl Seinen. Vanaf 11.40 uur treffen zij het Canadese duo Rachel Honderich/Kristen Tsai.