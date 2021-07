Handboogschutters probleemloos door naar kwartfinales in gemengd dubbel

Het gemengde team van de handboogschutters heeft zich in Tokio probleemloos geplaatst voor de kwartfinales. Gabriela Schloesser-Bayardo en Steve Wijler waren in hun eerste partij oppermachtig tegen Italië (6-0).

Het toernooi wordt zaterdag uitgespeeld, dus het gaat straks al meteen om de medailles in deze discipline.

"Zoveel mogelijk punten schieten, dan kun je iedereen aan. En natuurlijk gaat het om medailles, we zijn geen baanvulling", aldus Wijler, die flink geholpen was met de goede start. "De eerste pijl is voor ons erg belangrijk. Dan kun je daarop reageren."

Schloesser-Bayardo is de eerste vrouw sinds 1996 die Nederland op de Olympische Spelen vertegenwoordigt. De van origine Mexicaanse vormde nu dus een koppel met Wijler, die vrijdag al liet blijken in blakende vorm te verkeren.

Favoriet VS al uitgeschakeld

Mede dankzij een aantal tienen tijdens de eerste beurten van Wijler nam Nederland al snel afstand van de Italianen, met voormalig gouden medaillewinnaar Mauro Nespoli in de gelederen. Nespoli schoot echter erg wisselvallig.

De medaillekansen voor het als zesde geplaatste Nederland zijn nog iets toegenomen door de verrassende uitschakeling van de Verenigde Staten. De volgende wedstrijd is om 08.12 uur Nederlandse tijd tegen Frankrijk.