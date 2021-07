Boogschutters Wijler en Schloesser-Bayardo strijden om goud op Olympische Spelen

Het gemengde team van de handboogschutters strijdt in Tokio om het goud op de Olympische Spelen. Steve Wijler en Gabriela Schloesser-Bayardo versloegen in de halve eindstrijd Turkije (5-3). In de eindstrijd om 09.45 uur is het favoriete Zuid-Korea de tegenstander.

Tegen Turkije bleken Wijler en Schloesser-Bayardo bestand tegen de druk (5-3). Wijler onderscheidde zich met vier tienen. De tien van Wijler en de negen van Schloesser-Bayardo in de slotbeurt van de vierde set was voldoende om de finaleplaats zeker te stellen.

Nederland rekende eerder op de dag in de achtste finale gedecideerd af met Italië (6-0). In dat duel was Wijler goed op dreef. In het spannende duel met Frankrijk in de kwartfinale liet de geboren Mexicaanse Schloesser-Bayardo zich gelden met drie tienen (maximale score).

In een gelijk opgaande partij was de stand na vier sets 4-4, waardoor er een shoot-off gespeeld werd. Alle spelers mochten nog één keer op het bord schieten, waarbij Wijler de Fransen meteen onder druk zette met de maximale score van tien. Die achterstand wist Frankrijk niet meer te repareren.