Tsjakadoea judoot zich naar strijd om olympisch brons

Judoka Tornike Tsjakadoea wacht bij de Olympische Spelen een partij om het brons. Hij rekende in de herkansingen van de klasse tot 60 kilogram af met de Oekraïner Artjom Lesjoek, die binnen een minuut op zijn rug lag.

Tsjakadoea kwam in de begin van de partij nog met de schrik vrij toen Lesjoek, die op de wereldranglijst lager staat (13 om 25) maar vorig jaar op de EK nog als winnaar uit de strijd kwam, een actie inzette die de geboren Leeuwarder met Georgisch bloed bijna fataal werd. Hij wist echter net op tijd naar zijn buik te draaien.

De 24-jarige Tsjakadoea was in de herkansing terechtgekomen door een nederlaag in de kwartfinales tegen de Taiwanees Yang Yung Wei. Eerder op de dag had hij gestunt met een zege op de als de als eerste geplaatste Robert Msjvidobadze uit Rusland.