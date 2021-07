Judoka Tsjakadoea stunt tegen als eerste geplaatste Rus in Tokio

Tornike Tsjakadoea heeft voor een verrassing gezorgd in het olympische judotoernooi. De 24-jarige Nederlander bereikte de kwartfinales door de als eerste geplaatste Robert Msjvidobadze te verslaan.

Tsjakadoea scoorde in zijn partij tegen Msjvidobadze, in de klasse tot 60 kilogram, al vroeg met een waza-ari. In het restant wist hij de Rus afdoende van zich af te houden, al had hij bij het klinken van de gong wel twee straffen achter zijn naam staan.

In de kwartfinales neemt Tsjakadoea het op tegen Yang Yung Wei uit Taiwan, die in de tweede ronde de Bulgaar Janislav Gertsjev versloeg.

In de eerste ronde had Tsjakadoea zich met een golden score langs Amartoevsjin Dasjdavaa geknokt. Na ruim tweeënhalve minuut in de verlenging scoorde hij met een waza-ari, beide judoka's hadden op dat moment twee straffen achter hun naam staan.