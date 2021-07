Judoka Tsjakadoea kan stunt geen vervolg geven en moet verder in herkansing

Olympisch brons is het hoogst haalbare voor Tornike Tsjakadoea. De 24-jarige judoka, in de klasse tot 60 kilogram, heeft in Tokio zijn kwartfinalepartij tegen Yang Yung Wei verloren en moet verder in de herkansing.

Yang nam Tsjakadoea met zijn benen in een houdgreep, waar de Nederlander niet meer uitkwam. De Taiwanees scoorde daarmee ippon, de hoogste score in het judo. Bij ippon is de partij direct afgelopen.

In de herkansing neemt Tsjakadoea het op tegen Artjom Lesjoek. Mocht hij die wedstrijd winnen, dan strijdt hij met een van de verliezers van de halve finales om een bronzen medaille. Lesjoek staat 25ste op de wereldranglijst, Tsjakadoea is de mondiale nummer 13.

Stunt tegen Msjvidobadze

Tsjakadoea had in de tweede ronde nog voor een verrassing gezorgd, door de als eerste geplaatste Robert Msjvidobadze te verslaan. Tsjakadoea scoorde tegen Msjvidobadze al vroeg met een waza-ari en wist de Rus in het restant afdoende van zich af te houden. Al had hij bij het klinken van de gong wel twee straffen achter zijn naam staan.