Eerste gouden olympische medaille in Tokio is voor China

De eerste gouden plak op de Olympische Spelen in Tokio is een prooi geworden voor China. Schutter Yang Qian veroverde op de 10 meter luchtgeweer de titel en verbeterde met een score van 251,8 en passant het olympisch record.

De 21-jarige Yang was in 2019 al eens Aziatisch kampioene geworden, maar had in het wereldbekercircuit - mede door de beperkingen die corona veroorzaakten - nog geen potten kunnen breken.

Yang plaatste zich als zesde voor de finale en leek daarin achter Anatasija Galasjina met zilver genoegen te moeten nemen. De Russin verknalde echter haar laatste schot: 8,9. Ook Yang liet met 9,8 haar minste score noteren ,maar het was genoeg om Galasjina te passeren.