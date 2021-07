Zonderland verwacht dat zijn Olympische Spelen erop zitten: 'Pijnlijk'

Heeft Epke Zonderland zijn laatste oefening geturnd? De rekstokspecialist zette in de kwalificaties een score van 13,833 neer, niet goed genoeg voor een plek in de olympische finale, verwacht hij zelf.

"Een 14-plus moet je zeker hebben voor de finale, dus dat is wel pijnlijk", aldus Zonderland. "Maar wat verwacht je als je niet hebt kunnen trainen? In de training heb ik niks kunnen doen wat in de buurt komt van een oefening, het is eigenlijk niet normaal dat ik een oefening met deze moeilijkheid deed."

Zonderland, die er zelf vanuit gaat dat de Olympische Spelen zijn laatste toernooi zijn, kwakkelde in de aanloop Tokio met zijn gezondheid. Dat ging ten koste van zijn kracht en energie. Hij maakte geen grote fouten, maar zijn oefening was iets te slordig voor een hoge score.