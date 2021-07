De Spelen van Zonderland zitten erop, zijn loopbaan ook? 'We wachten even af'

Zonderland moet vrezen na 13,833 in olympische kwalificatie rekstok - NOS

Heeft Epke Zonderland zijn laatste oefening geturnd? De rekstokspecialist heeft bij de Spelen in de kwalificaties een score van 13,833 neergezet, niet goed genoeg voor een plek in de olympische finale. Maar na afloop hield hij de deur richting de WK van oktober op een kier. "Dit is wel een lastige", antwoordde Zonderland op de vraag of zijn loopbaan erop zit. "Het past nog precies in het scenario dat ik toch nog een WK meepak. Daar moet ik over nadenken, het even laten bezinken." "Ik kon me van tevoren voorstellen dat als ik nu net niet fit was, maar het er wel in zat en het gaat vanaf nu de goede kant op... dan is het wel lekker om nog een keer een wedstrijd te doen waarop je nog een beetje een voorbereiding kan hebben. Dus die optie houd ik wel open, al is de kans niet heel groot." Iets te slordig Zonderland kwakkelde in de aanloop naar de Spelen met zijn gezondheid. Dat ging ten koste van zijn kracht en energie. Hij maakte in de kwalificatie geen grote fouten, maar zijn oefening was iets te slordig voor een hoge score.

"Een 14-plus moet je zeker hebben voor de finale, dus dat is wel pijnlijk", aldus Zonderland. "Maar wat verwacht je als je niet hebt kunnen trainen? In de training heb ik niks kunnen doen wat in de buurt komt van een oefening, het is eigenlijk niet normaal dat ik een oefening met deze moeilijkheid deed." Opgeheven hoofd Wat dat betreft zouden deze Spelen, met deze "goede oefening", een waardig slot zijn van zijn loopbaan. "Ik kan hier met opgeheven hoofd weglopen en een eind maken aan mijn carrière. Maar op dit moment denk ik: oh... het zit er zó dicht bij, geef me nog twee weken trainen en ik ben er, bij wijze van spreken." "Maar goed, dat moeten we nog maar afwachten. Wellicht is het ook wel dat ik zó graag wil, dat ik dit hier nog even eruit kan persen en dat ik hierna weer een dip krijg. We wachten het even af", bleef de twijfel in de woorden van de 35-jarige routinier doorklinken.

