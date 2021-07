Medaillekandidaten Keijser en Paulis roeien soepel naar halve finales

Roeisters Marieke Keijser en Ilse Paulis hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van de lichte dubbeltwee. Het duo leidde in de eerste serie van start tot finish.

Paulis veroverde in 2016 in Rio de Janeiro de olympische titel met Maaike Head. Die stopte na de Spelen en Paulis ging door met de jonge Keijser. En met succes, want dat duo won WK-brons en EK-goud in 2018, WK-zilver in 2019, EK-goud in 2020 en EK-zilver in 2021.

In Tokio moet de kroon op het werk worden gezet en de eerste race was met vier seconden voorsprong op Canada dik in orde. Dinsdag zijn de halve finales.

Krommenhoek en Van Sprang ook door

Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang plaatsten zich ook probleemloos voor de halve finales. De Nederlandse twee-zonder-stuurman eindigde in hun serie als tweede achter de Roemeense boot.