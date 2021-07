Holland Acht verrast Britten, medaillekandidaten Keijser en Paulis soepel door

De Holland Acht heeft zich in Tokio op imponerende wijze geplaatst voor de olympische finale. In de tweede serie hielden de Oranjeroeiers Nieuw-Zeeland en titelverdediger Groot-Brittannië achter zich.

In 2016 won de acht brons in Rio. In de jaren daarna speelde de boot een bijrol. In 2019 was de ploeg opeens terug: op de WK werd de titel op slechts 0,55 seconde gemist.

In mei kreeg de acht in Luzern weer een pak slaag van de Britten en de Duitsers maar nu kwam de ploeg verrassend goed voor de dag. In de andere serie waren Duitsland en de VS wel iets sneller.

Finaleplek voor vier zonder

De Nederlandse vier-zonder-stuurvrouw mag zich ook gaan opmaken voor de finale. De nummer twee van de WK van 2019 leidde in de eerste van twee series van start tot finish.