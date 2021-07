Man doodgestoken in Rotterdam, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in het centrum van Rotterdam is vannacht een dode gevallen. Een tweede man werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd en nog een derde man is aangehouden. De politie gaat uit van een uit de hand gelopen ruzie.

Rond 00.30 uur kreeg de politie een melding van een steekpartij aan de Jongkindstraat, vlak bij Museum Boijmans Van Beuningen. Ter plaatse troffen agenten de drie slachtoffers aan die bij elkaar in de buurt lagen. Eén van hen, een 27-jarige Rotterdammer, was er zo ernstig aan toe dat hij gereanimeerd moest worden. Hij bezweek kort daarna aan zijn verwondingen.