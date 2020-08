Jakobsen ondergaat operatie van vijf uur, nog wel in kunstmatige coma

Fabio Jakobsen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een operatie van vijf uur ondergaan. Dat meldt het ziekenhuis van het Poolse Sosnowiec waar de 23-jarige wielrenner is opgenomen na zijn afschuwelijke valpartij van woensdag in de Ronde van Polen.

Het ziekenhuis laat verder weten dat later vandaag zal worden geprobeerd Jakobsen te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Rond 14.00 uur volgt nadere informatie over de toestand van de coureur van Deceuninck-Quickstep.

Jakobsen was woensdag het grootste slachtoffer van de valpartij die in de massasprint werd veroorzaakt door landgenoot Dylan Groenewegen. De sprinttroef van Jumbo-Visma gooide in de spurt de deur dicht voor de langszij komende Jakobsen die in de hekken terechtkwam en snoeihard tegen de finishboog en een official knalde.

Moeite met ademen

Bij de duikeling zijn, gaf de rondearts prijs, onder meer het gehemelte en de luchtpijp van Jakobsen verbrijzeld. Later op de avond kwam het bericht dat er geen hersen- en ruggenmergschade was vastgesteld.

Donderdagochtend voegde Patrick Lefevere, de manager van Deceuninck-Quick-Step, eraan toe dat Jakobsen "alle beenderen in zijn gezicht heeft gebroken". Artsen melden tegenover Poolse media dat de renner moeite heeft met ademhalen door verwondingen rond zijn borst.