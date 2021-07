Oranje-international Van Aanholt hard op weg naar Galatasaray

Patrick van Aanholt lijkt op weg te zijn naar Galatasaray, waar de Oranje-international ploeggenoot kan worden van Ryan Babel. De Turkse club meldt op zijn website dat de onderhandelingen zijn gestart.

Volgens diverse media is er zelfs al een akkoord bereikt tussen de 30-jarige linksback en Galatasaray. Van Aanholt, die tijdens het EK alle wedstrijden in de basis stond bij het Nederlands elftal, vertrok deze zomer na vier seizoenen transfervrij bij Crystal Palace.

Tegenstander PSV

Galatasaray is in de tweede voorronde van de Champions League de tegenstander van PSV, waar Van Aanholt een paar seizoenen in de jeugdopleiding speelde. De eerste wedstrijd werd door de Eindhovenaren deze week met 5-1 gewonnen. De return wordt woensdagavond gespeeld in Turkije.