Zeker honderd doden door noodweer in Indiase deelstaat Maharashtra

Noodweer in de westelijke Indiase deelstaat Maharashtra heeft de afgelopen dagen aan zeker honderd mensen het leven gekost. Volgens de eerste berichten ging het om 36 slachtoffers, maar dat aantal is inmiddels bijgesteld.

Bij aardverschuivingen door de regen kwamen in het westen van Maharashtra 54 mensen om. In de stad Satara vielen daarnaast 27 doden door het instorten van gebouwen, of doordat zij werden meegesleurd door het water.

Meer dan duizend mensen die door de overstromingen in de problemen waren gekomen, zijn gered. Zij zaten onder meer vast op daken van woningen en bussen. Nog eens zeker dertig mensen zijn vermist.

De neerslag is inmiddels in hevigheid afgenomen, maar hoogwater dreigt meer slachtoffers te maken. Premier Modi heeft gezegd dat de situatie door de autoriteiten nauwgezet wordt gevolgd. De marine, het leger en de kustwacht helpen bij de reddingswerkzaamheden.