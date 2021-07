Zoektocht naar lichamen flatramp Florida afgerond

Brandweermensen in Florida zijn gestopt met het zoeken naar lichamen op de plek waar vorige maand een appartementencomplex gedeeltelijk instortte. In totaal zijn 97 lichamen geborgen. Nog één dode moet worden geïdentificeerd.

Het gebouw in een plaats bij Miami stortte in de nacht van 23 op 24 juni gedeeltelijk in. Alleen in de eerste uren na de ramp werden overlevenden uit de puinhopen gehaald. Reddingswerkers bleven desondanks naar slachtoffers zoeken. In totaal werd 13.000 ton aan puin doorzocht.

De autoriteiten maakten vandaag bekend dat alle gevonden slachtoffers door de ineenstorting van het gebouw op slag dood waren. De verantwoordelijke brandweercommandant Alan Cominsky bedankte de brandweerlieden die dag en nacht naar overlevenden zochten.

Kort na de ramp werd duidelijk dat in een onderzoek uit 2018 al werd gewezen op constructieschade aan het complex. De schade zat in het beton onder het zwembad, dat was aangetast omdat het zwembad niet meer waterdicht was. Ook zaten er scheuren en gaten in de pilaren in de parkeergarage onder het gebouw.

Met de herstelwerkzaamheden was naar schatting 15 miljoen dollar gemoeid, maar door een conflict tussen de eigenaren van het pand en de huurcommissie werd er niets aan de schade gedaan.