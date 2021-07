Red Bull en Mercedes ruziën verder: 'Schade aan auto Verstappen 1,5 miljoen euro'

In de eerste ronde op het circuit van Silverstone ging het mis. Verstappen begon op poleposition, maar was vanaf de eerste bocht in een hevig gevecht verwikkeld met zijn naaste belager Lewis Hamilton.

Na een paar vergeefse inhaalmanoeuvres van de Brit klapten de twee bij een volgende poging van Hamilton op elkaar. Verstappen vloog na het contact uit de bocht en klapte hard in de bandenstapels.

'Te lichte straf'

"Het is geen geheim dat na de crash we van mening waren, en nu nog steeds zijn, dat Hamilton een te lichte straf heeft gekregen voor dit ongeluk", gaat Horner nog even in op het incident van afgelopen zondag.

"Gezien de omvang van de crash en de milde straf die daarop volgde, bekijken we alle data opnieuw. We hebben het recht om tegen dat besluit in beroep te gaan en daarom bekijken we alle bewijzen en overwegen we al onze opties."

Ook de teambaas van Mercedes, de renstal waarvoor Hamilton rijdt, heeft inmiddels van zich laten horen. Toto Wolff ging in gesprek met Motorsport.com voornamelijk in op de felle reactie van Verstappen na afloop van de race.