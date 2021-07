Van Gerwen zet Aspinall opzij en staat in halve finale World Matchplay

Zonder overtuiging, maar met duidelijke cijfers heeft Michael van Gerwen de Engelse Nathan Aspinall verslagen in de kwartfinales van het World Matchplay-toernooi. De enige overgebleven Nederlander van het toernooi was in het Engelse Blackpool met 16-9 te sterk voor Aspinall.

Van Gerwen had de kwartfinales bereikt door Ian White en Damon Heta te verslaan, maar de Vlijmenaar liet dit toernooi slechts bij vlagen zijn klasse zien. Aspinall had in de vorige ronde verrassend Gary Anderson uitgeschakeld, dat terwijl 'The Asp' in eerdere edities niet verder was gekomen dan de eerste ronde.

De Nederlander begon sterk aan de wedstrijd en wist de eerste sessie met 3-2 te winnen. Van Gerwen vergat de score na de 'rust' verder te vergroten. De voormalig nummer één van de wereld had meteen de kans om Aspinall te breaken, maar miste drie pijlen op dubbel 16.

De Brit oogde ondanks de steun van het publiek onrustig en speelde geen topwedstrijd. Bij een stand van 5-3 gooide hij wel een finish van 130 en leek daar wat hoop uit te putten, maar daarmee kon hij niet voorkomen dat Van Gerwen steeds verder weg liep.

Gemiddelde van 95

Van Gerwen verkeerde zelf ook niet in topvorm (met uiteindelijk een gemiddelde van bijna 95), maar na de derde sessie stond hij toch afgetekend met 10-5 voor. De hoop op een goede afloop leek steeds verder weg te zakken bij Aspinall, al kreeg hij op 11-6 nog wel een kans om Van Gerwen te breaken.

De 30-jarige Aspinall had het vizier alleen niet op scherp staan en miste zijn dubbel. Dat bleek de genadeklap, want daarna maakte Aspinall een uitgebluste indruk. Van Gerwen kwam niet meer in de problemen en met een finish van 81 besliste de Nederlander de kwartfinale. In 2016 bereikte Van Gerwen voor het laatst de halve finales van het toernooi.