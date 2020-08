Weer een coronapersconferentie, met teststraat op Schiphol en lokale maatregelen

De synopsis die de Rijksvoorlichtingsdienst geeft is niet heel concreet. Rutte en De Jonge zullen de algemene situatie "duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio's en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen". Toch is er al wel wat informatie gelekt.

Of dit een hele nieuwe reeks wekelijkse persconferenties inluidt, zoals van 9 maart tot 3 juni, is afwachten. Vooralsnog lijkt het te gaan om één ingelaste persconferentie, ingegeven door het oplopende aantal besmettingen en politieke druk om het kabinet daarom eerder terug te laten keren van reces. Wat kunnen we verwachten?

Donderdagavond 19.00 uur, bord op schoot. De persconferentie van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, waarbij de bewindslieden een update geven over het coronavirus in Nederland en maatregelen aankondigen of juist terugdraaien, is terug.

Vier leden van het Amsterdamse studentencorps A.S.C.A.V.S.V testten positief op corona, waarna de ontgroening werd geschrapt. In Rotterdam overlegde burgemeester Aboutaleb al met studentenverenigingen om zijn zorgen te uiten en begon een campagne om studenten bewust te maken van het risico op besmetting.

GGD's merken ook dat bron- en contactonderzoek bij studenten heel lastig is, omdat ze niet willen vertellen met wie ze allemaal in aanraking zijn geweest. Ook buiten de studenten om loopt het bron- en contactonderzoek moeizaam. Waar eerder van 50 procent van de besmettingen de bron kon worden gevonden, was dat afgelopen week nog maar bij 30 procent het geval.

Schiphol

Verder is het kabinet van plan een teststraat te openen op Schiphol. Daar kunnen reizigers die terugkomen uit een risicogebied zich laten testen. Vooralsnog is dat niet verplicht, omdat dat juridisch niet mogelijk is, net zo min als het verplichten van reizigers om thuis in quarantaine gaan.

Met de teststraat wil het kabinet de drempel voor terugkeerders verlagen om zich toch te isoleren bij thuiskomst. Door ze twee keer in korte tijd te testen en daarmee besmetting uit te sluiten, kan de quarantainetijd verkort worden.

Plaatselijke avondklok

Het is niet waarschijnlijk dat er vanavond landelijke maatregelen aangekondigd worden. De verschillen in besmetting tussen regio's zijn daarvoor te groot. In Zuid-Holland waren er de afgelopen twee weken bijvoorbeeld 33 besmettingen per 100.000 inwoners, terwijl dat in Drenthe maar 1 per 100.000 was.

Rutte en De Jonge zullen naar verwachting wel vertellen hoe lokale bestuurders met het virus om kunnen gaan. Ze zouden bijvoorbeeld kroegen kunnen sluiten of een avondklok kunnen instellen. Burgemeesters willen al een tijdje dat het kabinet met een landelijke richtlijn komt.

In enkele steden gelden al plaatselijke maatregelen. Rotterdam en Amsterdam stelden een mondkapjesplicht in op bepaalde drukken plekken. In meerdere steden zijn kroegen gesloten, nadat er meerdere besmettingen naar terug te herleiden waren.

Naast het aankondigen van maatregelen zijn de persconferenties ook bedoeld om een gevoel van urgentie uit te stralen, vinden Kamerleden. Dat is ook de reden dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid twee weken geleden op tv verscheen.

